В «Росэнергоатоме» заявили о финансировании Киевом саботажа на Запорожской АЭС

Власти Украины финансируют саботаж на Запорожской АЭС (ЗАЭС), создают угрозы ядерной безопасности, а также запугивают сотрудников станции и членов их семей. Об этом 20 января рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Если раньше они, например, в режиме так называемом Н-1 финансировали невыход сотрудников на работу в размере двух третей от оклада, то теперь выплачивают в полной мере», — отметил он в беседе с «РИА Новости», добавив, что есть все поводы считать, что Киев тратит колоссальные средства на саботирование работы станции.

Карчаа также отметил, что продолжается мощное психологическое воздействие на сотрудников станции. Это, по его словам, приводит к сложностям в эксплуатации и штатной работе объекта.

«Такого рода действия со стороны Киева могут быть определены как одна из разновидностей ядерного терроризма. Угрозы поступают не только в адрес сотрудников, подписывающих контракты, но и членов их семей, находящихся на территории, подконтрольной киевскому режиму», — рассказал советник.

Тем не менее, несмотря на действия украинских властей, станция продолжает функционировать, а контракты с новыми сотрудниками продолжают подписываться, заключил Карчаа.

На данный момент на ЗАЭС работает около 3 тыс. человек.

Ранее в этот день гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что российская и украинская стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, но переговорный процесс проходит очень сложно. По его словам, ЗАЭС продолжает ежедневно сталкиваться с опасностями. Он добавил также, что, несмотря ни на что, продолжит регулярные консультации с Москвой и Киевом о зоне физической и ядерной защиты на ЗАЭС в ближайшие дни и недели.

До этого, 18 января, он же указал на то, что миссии МАГАТЭ на украинских АЭС должны работать вплоть до окончания боевых действий.

16 января Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов. В тот же день он объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.