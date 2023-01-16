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МАГАТЭ расширит присутствие на Украине для предотвращения ядерной аварии

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Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине ради предотвращения «ядерной аварии во время текущего конфликта». Об этом написал в своем аккаунте в Twitter генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в понедельник, 16 января.

Зона обсуждения: как МАГАТЭ предлагает решить проблему Запорожской АЭС
И что мешает вывести станцию за скобки боевых действий

«МАГАТЭ расширяет присутствие на Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта. Горжусь тем, что возглавляю на Украине эту миссию, в ходе которой мы организуем присутствие на всех АЭС страны», — написал Гросси.

Двумя днями ранее, 13 января, депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что на Украину придется надавить, если она откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на территории атомных электростанций, поскольку вопрос ядерной безопасности касается всей Европы.

За день до этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных дипломатов сообщила, что Гросси планирует разместить инспекторов агентства на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины.

В декабре Гросси отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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