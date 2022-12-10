Глава МАГАТЭ прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС

Создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь те, кто так поступают, «точно знают, что они делают». Об этом 10 декабря заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Это сложное понятие, потому что переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет. Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — сказал Гросси телеканалу Al Jazeera.

Он считает, что этого можно достичь при содействии МАГАТЭ как технического органа. Как подчеркнул глава агентства, нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

«Люди, которые это делают, точно знают, что они делают», — добавил Гросси.

Накануне Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может быть организована в обозримом будущем. Однако нельзя забывать и о других станциях на украинской территории, подчеркнул глава МАГАТЭ.

3 декабря Гросси сообщил, что отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Днем ранее он указал, что благодаря действиям сотрудников агентства соглашение о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым.

Между тем 6 декабря представитель РФ при ООН Наталья Кармазинская сообщила, что Москва согласна с предложением организовать зону безопасности у ЗАЭС и готова обсуждать детали. По ее словам, в настоящий момент главным фактором риска остаются провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кармазинская в очередной раз призвала коллективный Запад оказать влияние на Киев для решения этой проблемы.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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