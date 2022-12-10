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Глава МАГАТЭ прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: стреляющие по Запорожской АЭС точно знают, что они делают
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь те, кто так поступают, «точно знают, что они делают». Об этом 10 декабря заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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«Это сложное понятие, потому что переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет. Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — сказал Гросси телеканалу Al Jazeera.

Он считает, что этого можно достичь при содействии МАГАТЭ как технического органа. Как подчеркнул глава агентства, нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

«Люди, которые это делают, точно знают, что они делают», — добавил Гросси.

Накануне Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может быть организована в обозримом будущем. Однако нельзя забывать и о других станциях на украинской территории, подчеркнул глава МАГАТЭ.

3 декабря Гросси сообщил, что отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Днем ранее он указал, что благодаря действиям сотрудников агентства соглашение о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым.

Между тем 6 декабря представитель РФ при ООН Наталья Кармазинская сообщила, что Москва согласна с предложением организовать зону безопасности у ЗАЭС и готова обсуждать детали. По ее словам, в настоящий момент главным фактором риска остаются провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кармазинская в очередной раз призвала коллективный Запад оказать влияние на Киев для решения этой проблемы.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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