Гросси назвал отвод вооружений с ЗАЭС частью соглашения по ее защите

Отвод вооружений с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) станет частью соглашения по ее защите. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Вывод вооружений с электростанции — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения. И это в любом случае будет частью общего соглашения», — сказал он в интервью газете La Repubblica.

По его словам, Москва не против соглашения и принципа защиты ЗАЭС. Глава МАГАТЭ добавил, что обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Накануне Гросси заявил о том, что благодаря действиям сотрудников организации соглашение между Москвой и Киевом о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым. Он отметил, что рассчитывает в ближайшем будущем провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.



Глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС, 22 ноября. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не пострадали. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС. Так, 20 ноября советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

12 октября президент России Владимир Путин назвал обстрелы ЗАЭС актом ядерного терроризма.

За день до этого он сообщил Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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