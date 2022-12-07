В миссии РФ при ООН выразили согласие на создание зоны защиты ЗАЭС

Москва согласна с предложением организовать зону безопасности у Запорожской АЭС (ЗАЭС) и готова обсуждать детали. Об этом во вторник, 6 декабря, заявила представитель РФ Наталья Кармазинская.

«В принципиальном плане мы поддерживаем данную инициативу. Но необходимо договориться о параметрах этой зоны, чтобы это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов», — отметила она в ходе заседания Генассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнула, что в настоящий момент главным фактором риска остаются провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в очередной раз призвала коллективный Запад оказать влияние на Киев для решения этой проблемы.

Между тем Россия сделала всё возможное, чтобы гарантировать безопасное пребывание сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории ЗАЭС.

«По итогам визита на станцию гендиректор агентства (Рафаэль Гросси. — Ред.) выступил с инициативой о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Главная ее цель — предотвращение угроз станции, возникающих вследствие непрекращающихся атак», — напомнила Кармазинская.

Как уточнила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, для того, чтобы гарантировать безопасность ЗАЭС, необходимо согласие Киева взять на себя обязательства по прекращению огня в районе станции. От МАГАТЭ, в свою очередь, требуется контролировать выполнение украинской стороной потенциальных договоренностей.

3 декабря глава МАГАТЭ сообщил, что отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. Также Гросси добавил, что обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Днем ранее он указал, что благодаря действиям сотрудников агентства соглашение о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым. Гросси также упомянул о планах в ближайшем будущем провести встречи с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединения Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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