В МИД РФ назвали разговоры о достижении соглашения по ЗАЭС несвоевременными

Россия и Украина не ведут никаких прямых переговоров по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорить, что стороны близки к согласию несвоевременно. Об этом «РИА Новости» 5 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соответствующее заявление Захарова сделала в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что Москва и Киев приближаются к согласию о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Дипломат, в свою очередь, отметила, что говорить об этом несвоевременно и обратила внимание, что стороны не ведут никаких прямых переговоров.

«Возможные параметры декларации о создании зоны защиты ядерной и физической, ядерной безопасности ЗАЭС мы обсуждаем с Секретариатом МАГАТЭ, который в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной», — объяснила Захарова.

По ее словам, сейчас вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС. И сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения таких гипотетических договоренностей со стороны Украины.

Ранее, 3 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным по телефону ситуацию вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе должна включать гарантии для Москвы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что точной даты телефонных переговоров президентов России и Франции нет.

24 ноября Гросси заявил, что переговоры относительно организации зоны безопасности на ЗАЭС движутся вперед, однако достижение согласования параметров дается сторонам тяжело из-за того, что объект находится в зоне боевых действий.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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