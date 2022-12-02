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Гросси заявил о приближении к соглашению между Украиной и РФ по зоне вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым
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Фото: РИА Новости
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завил о том, что эксперты организации приближаются к соглашению между Москвой и Киевом о безопасной зоне вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 2 декабря сообщает Bloomberg.

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«Мы приближаемся к тому, что может быть приемлемым», — отметил он.

Гросси добавил, что рассчитывает в ближайшем будущем провести встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По мнению главы агентства, они помогут в продвижении переговоров.

Он также сообщил о том, что агентство сейчас не располагает информацией о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ намерены покинуть территорию ЗАЭС.

Ранее, 26 ноября, заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков сообщил о том, что удар по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».

22 ноября глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не пострадали. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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