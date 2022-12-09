Гросси допустил создание защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время

Защитная зона вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) может быть организована в обозримом будущем. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Мы продвигаемся в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это срочно необходимо», — приводятся его слова на сайте агентства.

Между тем на ЗАЭС произошла уже четвертая ротация сотрудников миссии МАГАТЭ. Участники новой команды сменили коллег, дежуривших на станции в течение последних недель.

Также Гросси подчеркнул, что нельзя забывать о других станциях на украинской территории. Несмотря на то, что они находятся на удалении от области непосредственного конфликта, их исправность остается важным аспектом ядерной безопасности в Европе.

«В последние недели нашими специалистами была проведена работа, направленная на снижение этих рисков, и она будет продолжаться столько, сколько будет необходимо», — заявил глава МАГАТЭ.

В частности, эксперты посетили Хмельницкую и Ровенскую АЭС и отметили, что при всех трудностях сотрудники станций ответственно подходят к работе и тщательно выполняют свои обязательства. Было установлено, что ни один из объектов не понес физического ущерба, однако имели место эксплуатационные проблемы — так, в отсутствие электроэнергии пришлось использовать аварийные дизель-генераторы.

Следующие инспекции ожидаются на Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС.

3 декабря Гросси сообщил, что отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Днем ранее он указал, что благодаря действиям сотрудников агентства соглашение о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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