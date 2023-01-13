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В Госдуме оценили план МАГАТЭ разместить экспертов на всех украинских АЭС

Депутат Федоров: на Украину придется надавить, если она откажет МАГАТЭ в размещении экспертов на всех АЭС
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Фото: ТАСС/EPA/ROMAN PILIPEY
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На Украину придется надавить, если она откажет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в размещении специалистов на территории атомных электростанций. Об этом в пятницу, 13 января, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Это делается для безопасности, поскольку на территории Украины идут военные действия, это снижает безопасность всех ядерных объектов. Там могут быть какие-то происшествия, вопросы, связанные с отказом системы, и так далее. Для повышения безопасности предлагается послать инспекторов», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Он добавил, что вопрос заключается в том, допустит ли Украина специалистов МАГАТЭ на свою территорию. Если нет, то на нее придется надавить, потому вопрос ядерной безопасности касается всей Европы, подчеркнул Федоров.

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Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных дипломатов написала, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует разместить инспекторов агентства на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины.

Гросси надеется получить согласие украинских властей на размещение инспекторов на АЭС, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, во время планируемого визита на Украину на будущей неделе, отмечает издание.

В декабре Гросси отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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