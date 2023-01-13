В Госдуме оценили план МАГАТЭ разместить экспертов на всех украинских АЭС

На Украину придется надавить, если она откажет Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в размещении специалистов на территории атомных электростанций. Об этом в пятницу, 13 января, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Это делается для безопасности, поскольку на территории Украины идут военные действия, это снижает безопасность всех ядерных объектов. Там могут быть какие-то происшествия, вопросы, связанные с отказом системы, и так далее. Для повышения безопасности предлагается послать инспекторов», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Он добавил, что вопрос заключается в том, допустит ли Украина специалистов МАГАТЭ на свою территорию. Если нет, то на нее придется надавить, потому вопрос ядерной безопасности касается всей Европы, подчеркнул Федоров.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных дипломатов написала, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует разместить инспекторов агентства на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины.

Гросси надеется получить согласие украинских властей на размещение инспекторов на АЭС, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, во время планируемого визита на Украину на будущей неделе, отмечает издание.

В декабре Гросси отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.