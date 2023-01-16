Гросси заявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 16 января, заявил, что на Южно-Украинской АЭС создана миссия агентства.

«Флаг МАГАТЭ теперь развевается над Южно-Украинской АЭС. Мы здесь для того, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта. Вскоре МАГАТЭ будет постоянно присутствовать на всех АЭС на Украине», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот день Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов.

13 января депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что на Киев придется надавить, если он откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на атомных электростанциях, поскольку вопрос ядерной безопасности касается всей Европы.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа западных дипломатов сообщила, что Гросси планирует разместить инспекторов агентства на Южно-Украинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС Украины.

В декабре глава МАГАТЭ отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС предполагает полный запрет на обстрел станции и прилежащей территории.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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