Гросси заявил о необходимости продолжения работы МАГАТЭ на АЭС Украины

Миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на украинских АЭС должны работать вплоть до окончания боевых действий. Об этом 18 января заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Идея заключается в том, чтобы поддерживать присутствие наших экспертов здесь настолько долго, насколько <...> они (власти Украины. — Ред.) считают необходимым. Мы полагаем, что в нынешних условиях необходимо достаточно продолжительное присутствие здесь», — сказал он.

По его словам, миссиям МАГАТЭ нужно будет работать до завершения боевых действий и, возможно, определенное время после этого.

Также Гросси отметил, что в консультациях о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС заметен прогресс и что он продолжит в Киеве переговоры по этому вопросу.

Ранее, 16 января, Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов. В тот же день он объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС.

13 января депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что на Киев придется надавить, если он откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на атомных электростанциях, поскольку вопрос ядерной безопасности касается всей Европы.

До этого, 22 декабря, глава МАГАТЭ заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного инцидента на ЗАЭС и он прилагает все усилия для этого.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.