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Глава МАГАТЭ указал на сложности в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: все понимают необходимость защиты ЗАЭС, но это сложные переговоры
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но переговорный процесс проходит очень сложно. Об этом заявил по итогам визита в Киев глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, чьи слова опубликованы в пятницу, 20 января, на сайте агентства.

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«Все согласны с тем, что станцию, расположенную на передовой в зоне активных боевых действий, нужно защищать, но это очень сложные переговоры», — сообщил Гросси.

По его словам, ЗАЭС продолжает ежедневно сталкиваться с опасностями.

«Наша команда продолжает слышать взрывы рядом с местом происшествия, в том числе мы зафиксировали два взрыва в четверг, 19 января», — сказал Гросси.

Он добавил также, что несмотря ни на что продолжит регулярные консультации с Москвой и Киевом о зоне физической и ядерной защиты на ЗАЭС в ближайшие дни и недели.

На сайте отмечается также, что в Киеве Гросси встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с которым в декабре он договорился о создании на всех украинских АЭС и Чернобыльской площадке постоянных групп экспертов МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической безопасности.

Так, 16 января Гросси объявил о создании миссии агентства на Южно-Украинской АЭС, а 18 января сообщил о начале работы миссии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

До этого, в конце декабря, глава МАГАТЭ заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного инцидента на ЗАЭС и он прилагает все усилия для этого.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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