Глава МАГАТЭ объявил о начале работы миссии на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на Украине начала работу миссия Международного агентства по атомной энергии. Об этом 18 января заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена», — написал он в Twitter.

Ранее, 16 января, Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов. В тот же день он объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС.

13 января депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что на Киев придется надавить, если он откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на атомных электростанциях, поскольку вопрос ядерной безопасности касается всей Европы.

В декабре прошлого года глава МАГАТЭ заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного инцидента на ЗАЭС и он прилагает все усилия для этого.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.