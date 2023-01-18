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Глава МАГАТЭ объявил о начале работы миссии на Чернобыльской АЭС
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Глава МАГАТЭ объявил о начале работы миссии на Чернобыльской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси объявил о начале работы миссии на Чернобыльской АЭС
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Komsomolskaya Pravda
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На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) на Украине начала работу миссия Международного агентства по атомной энергии. Об этом 18 января заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши специалисты останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказать жизненно важную помощь в области ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена», — написал он в Twitter.

Ранее, 16 января, Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов. В тот же день он объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС.

13 января депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что на Киев придется надавить, если он откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на атомных электростанциях, поскольку вопрос ядерной безопасности касается всей Европы.

В декабре прошлого года глава МАГАТЭ заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного инцидента на ЗАЭС и он прилагает все усилия для этого.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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