Гросси назвал целью переговоров по ЗАЭС предотвращение ядерного инцидента

Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС должна быть создана исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Еще один раунд необходимых переговоров по созданию зоны безопасности на ЗАЭС», — написал он на своей странице в Twitter.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерный инцидент на Запорожской АЭС, и он прилагает все усилия для этого.

Ранее в этот день Гросси встретился в Москве с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По итогам переговоров в госкорпорации заявили, что взаимоприемлемый текст документа о зоне безопасности вокруг ЗАЭС будет подготовлен в максимально сжатые сроки после проведения необходимых консультаций. В «Росатоме» также отметили, что разговор с Гросси был предметным, полезным и откровенным.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений и Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции.

Гросси 10 декабря отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.