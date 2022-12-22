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В «Росатоме» назвали предметным и откровенным разговор с Гросси по ЗАЭС

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Взаимоприемлемый текст документа о зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС) будет подготовлен в максимально сжатые сроки после проведения необходимых консультаций, сообщили 22 декабря в «Росатоме» по итогам переговоров главы госкорпорации Алексея Лихачёва и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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«В ходе встречи <...> отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки», — сообщили в компании.

Также там отметили, что разговор с Гросси был предметным, полезным и откровенным.

На прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений и Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции.

Гросси 10 декабря отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

В ноябре Гросси признавал, что переговоры относительно организации зоны безопасности на ЗАЭС движутся вперед, однако достижение согласования параметров дается сторонам тяжело из-за того, что объект находится в зоне боевых действий.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

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