Глава Международное агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси считает, что определить источник обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) «очень трудно». Об этом он сказал 24 ноября в эфире телеканала CNN.

«Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает <…> Наша главная цель - прекратить это, а не играть в обличителей», — рассказал он.

Гросси также добавил, что переговоры относительно организации зоны безопасности на ЗАЭС движутся вперед, однако достижение согласования параметров дается сторонам тяжело из-за того, что объект находится в зоне боевых действий.

Накануне, 23 ноября, Гросси рассказал о том, что сотрудники МАГАТЭ зафиксировали проблемы с доступом к внешнему энергоснабжению на ЗАЭС.

За день до этого глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

6 сентября МАГАТЭ подвело итоги пятидневной миссии на Запорожской АЭС. Визит миссии проходил на фоне обстрелов станции и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии. В результате был опубликован отчет, в котором подтверждаются факт атак и наличие повреждений. При этом эксперты не указали, кто наносит удары.

Миссия прибыла на территорию Запорожской АЭС днем 1 сентября. Во время визита делегация осмотрела осколки ракет, выпущенных со стороны украинских националистов. При этом, как отмечал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга, один из осколков — от 155-миллиметрового артиллерийского снаряда, такими ведет огонь именно американская гаубица М777.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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