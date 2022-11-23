В МАГАТЭ сообщили о проблемах с внешним энергоснабжением ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали проблемы с доступом к внешнему энергоснабжению на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом свидетельствует заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси от 23 ноября.

«Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на ЗАЭС, сообщила, что сегодня в 15:30 по местному времени (16:30 мск. — Ред.) станция потеряла внешнее электроснабжение и была полностью отключена от сети», — говорится в публикации на сайте агентства.

В настоящий момент работоспособность ЗАЭС обеспечивают восемь из двадцати аварийных дизель-генераторов. Согласно имеющейся информации, шесть реакторов исправны, их функционированию ничто не препятствует. Тем не менее, подчеркнули в агентстве, резервное энергоснабжение — временная мера, и в долгосрочной перспективе станция нуждается в стабильном внешнем источнике питания.

Накануне сообщалось, что Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не пострадали. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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