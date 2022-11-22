Эксперты МАГАТЭ оценили повреждения на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ оценили повреждения Запорожской АЭС. Отмечается, что угрозы ядерной безопасности на станции нет. Состояние шести реакторных блоков стабильное. Запасы ядерного топлива не повреждены, передает телеканал «Известия».

При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС.

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