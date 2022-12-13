Песков сообщил о продолжении контактов с МАГАТЭ по вопросу безопасности ЗАЭС

На Запорожской АЭС не было и нет российских тяжелых вооружений, контакты Москвы с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу безопасности станции продолжаются. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что организация добилась вывода тяжелых вооружений с территории ЗАЭС.

«Я хочу вам напомнить слова президента [РФ Владимира] Путина, что на самой станции не было и нет тяжелых вооружений, и это могут отчетливо подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там днем и ночью находятся», — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что Москва высоко ценит уровень взаимодействия с МАГАТЭ и намерена продолжать контакты с организацией.

Макрон заявил о выводе тяжелых и легких вооружений с территории станции ранее в этот день перед началом международной конференции по помощи Украине в Париже. Он не пояснил эту информацию, притом что сообщений об отводе не было.

Тогда же во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что работа по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС продолжается.

Накануне страны G7 поддержали агентство в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Кроме того, лидеры стран «семерки» намерены помогать Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

10 декабря Рафаэль Гросси отметил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают». Глава агентства подчеркнул, что нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

3 декабря глава агентства заявил, что отвод вооружений с территории ЗАЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали ЗАЭС. Так, 20 ноября советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

12 октября президент России Владимир Путин назвал обстрелы ЗАЭС актом ядерного терроризма.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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