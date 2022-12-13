Глава МАГАТЭ обсудил с премьером Украины безопасность на АЭС страны

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обсудил вопросы безопасности «на всех украинских АЭС». Об этом во вторник, 13 декабря, Гросси написал в своем Twitter.

«Я провел прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем… Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины», — написал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что работа по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС продолжается.

12 декабря страны G7 поддержали агентство в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Кроме того, лидеры стран «семерки» намерены помогать Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

Ранее, 10 декабря, Рафаэль Гросси отметил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают». Глава агентства подчеркнул, что нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

Днем ранее он сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может быть организована в обозримом будущем. Однако нельзя забывать и о других станциях на украинской территории, подчеркнул он.

3 декабря глава агентства заявил, что отвод вооружений с территории ЗАЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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