Реклама
Прямой эфир
Экономика
Застройщики в 2023 году запустят токены на покупку жилья
Мир
Bloomberg заявило о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС
Мир
Белый дом заявил о неизменности политики по Украине ради освобождения Уилана
Мир
Глава МАГАТЭ обсудил с премьером Украины безопасность на АЭС страны
Мир
Умер автор музыки из сериала «Твин Пикс» Анджело Бадаламенти
Армия
Пушилин сообщил об освобождении половины территории ДНР
Общество
Синоптики рассказали о мокром снеге и гололедице в Москве 13 декабря
Мир
Умер Герой СССР и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский
Мир
Reuters сообщило о демарше дипломатов после слов Макрона о гарантиях РФ
Общество
Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за мошенничество
Мир
Белый дом пообещал быть изобретательнее при обмене Уилана
Мир
Украинский депутат призвал исключить Венгрию из НАТО
Сюжет:

Глава МАГАТЭ обсудил с премьером Украины безопасность на АЭС страны

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и обсудил вопросы безопасности «на всех украинских АЭС». Об этом во вторник, 13 декабря, Гросси написал в своем Twitter.

Темное пятно: как устроена энергосистема Украины
Доля ТЭС и ТЭЦ в последние годы поэтапно снижалась

«Я провел прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем… Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины», — написал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что работа по созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС продолжается.

12 декабря страны G7 поддержали агентство в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Кроме того, лидеры стран «семерки» намерены помогать Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

Ранее, 10 декабря, Рафаэль Гросси отметил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают». Глава агентства подчеркнул, что нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

Днем ранее он сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может быть организована в обозримом будущем. Однако нельзя забывать и о других станциях на украинской территории, подчеркнул он.

3 декабря глава агентства заявил, что отвод вооружений с территории ЗАЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022