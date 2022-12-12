Страны G7 поддержали МАГАТЭ в создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Страны «Группы семи» (G7) поддерживают усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится 12 декабря в заявлении лидеров G7 по итогам встречи.

Как отмечено в документе, лидеры стран G7 решительно осуждают действия России, связанные с ЗАЭС.

«Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию зоны безопасности [вокруг ЗАЭС]», — отмечается в документе.

Кроме того, лидеры стран «семерки» по-прежнему намерены помогать Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

«Мы будем помогать Украине в обеспечении готовности к зиме, будем продолжать поддерживать ее гражданскую устойчивость и будем наращивать наши усилия в этом направлении во время международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря», — сообщили по итогам заседания.

Ранее, 10 декабря, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают». Он считает, что этого можно достичь при содействии МАГАТЭ как технического органа. Глава агентства подчеркнул, что нельзя обстреливать станцию «ни сверху, ни снизу, ни из-под земли».

Днем ранее Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может быть организована в обозримом будущем. Однако нельзя забывать и о других станциях на украинской территории, подчеркнул он.

3 декабря Гросси сообщил, что отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью общего соглашения Москвы и Киева по ее защите. По его словам, обе стороны договорились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории.

За день до этого он указал, что благодаря действиям сотрудников агентства соглашение о безопасной зоне вокруг ЗАЭС становится всё более и более приемлемым.

Между тем 6 декабря представитель РФ при ООН Наталья Кармазинская сообщила, что Москва согласна с предложением организовать зону безопасности у ЗАЭС и готова обсуждать детали. По ее словам, в настоящий момент главным фактором риска остаются провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кармазинская в очередной раз призвала коллективный Запад оказать влияние на Киев для решения этой проблемы.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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