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Глава Еврокомиссии заявила о желании погрузить экономику России в рецессию

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что экономика России погрузится в рецессию благодаря санкциям.

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«Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — сказала она 17 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

До этого, 10 января, фон дер Ляйен предупредила, что Евросоюз будет усиливать санкционное давление на Россию, а также на тех, кто оказывает ей военную помощь.

При этом 20 декабря прошлого года стало известно, что Бельгия выдала разрешение на разблокировку до 7 января текущего года части активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Тогда же и министерство финансов Люксембурга разрешило временно разморозить часть активов российского НРД, которые оказались заблокированы в рамках антироссийских санкций.

Ранее, 16 декабря, эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли заявил, что Россия ― слишком важная и большая страна, чтобы ее удалось полностью изолировать от остального мира. По его мнению, вводимые против Москвы санкции и ограничения смогли замедлить ее развитие, но и в то же время ударили сильнее всего по тем, кто эти же санкции и ввел.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили антироссийские санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой Путин заявил 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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