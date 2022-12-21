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Минфин Люксембурга разрешил временно разморозить активы НРД

НРД подтвердил получение генлицензии минфина Люксембурга на разблокировку активов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Министерство финансов Люксембурга разрешило временно разморозить часть активов российского Национального расчетного депозитария (НРД), которые оказались заблокированы в рамках антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в постановлении, опубликованном во вторник, 20 декабря, на сайте ведомства.

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Отмечается, что речь идет об активах, ценных бумагах и купонных доходах российских инвесторов, которые зависли в международной финансовой системе Clearstream, зарегистрированной в Люксембурге еще до введения санкций ЕС.

Документ минфина Люксембурга формально разрешает «высвобождать определенные замороженные денежные средства и экономические ресурсы» НРД. Теперь несанкционные инвесторы депозитария смогут закрыть все активные операции, вывести из НРД свои средства и перевести их в другие места.

Разрешение будет действовать до 7 января 2023 года. Более того, владельцы активов должны будут предоставить минфину Люксембурга подтверждения, что они завершили свою работу с НРД, в течение десяти рабочих дней после этого и не позднее пяти рабочих дней после 7 января.

При этом допускается возможность разблокировки российских активов, которые необходимы для свободной торговли сельскохозяйственной продукцией и удобрениями.

12 августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных против него ограничений. Депозитарий отмечал, что из-за санкций пострадали российские и иностранные инвесторы.

Накануне «Тинькофф» выкупил часть иностранных бумаг россиян, которые оказались заблокированы в НРД в марте «вследствие политики зарубежных депозитариев». Общая сумма размороженных в результате операции активов превысила 4,5 млрд рублей.

В июне Евросоюз включил Национальный расчетный депозитарий в шестой пакет санкций против России. Это решение было обосновано тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Он используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.

Между тем 16 декабря Совет Евросоюза утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. Решением вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начатой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась после обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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