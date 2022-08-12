Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций
Национальный расчетный депозитарий (НРД) 12 августа обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском от отмене введенных ограничений, сообщается в пятницу на сайте Мосбиржи.
«Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — сказано в сообщении.
Депозитарий используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.
В июне Евросоюз (ЕС) включил Национальный расчетный депозитарийв шестой пакет санкций против России. Это решение было обосновано тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.
Комментируя решение ЕС, директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров рассказал «Известиям», что санкции против НРД означают, по сути, приостановку всех операций с иностранными ценными бумагами, которые хранились в депозитарии, начиная от операций купли-продажи и заканчивая получением купонов и дивидендов.
Финансист отметил, что санкции наложили европейцы, а это значит, что схема владения ИЦБ через другие депозитарии, например американские, по-прежнему работает.
ЕС утвердил шестой пакет санкций 3 июня. Помимо НРД в санкционный список попали АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», КамАЗ, УАЗ, «Ремдизель» и другие холдинги.