Финансист перечислил способы решения вопроса санкций ЕС против НРД

Лучшим и, наверное, самым быстрым вариантом решения проблемы санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД) РФ будет договоренность между этой организацией и бельгийской компанией по предоставлению финансовых услуг Euroclear или на более высоком уровне по взаимной разморозке средств россиян в иностранных ценных бумагах (ИЦБ) и денег иностранцев в российских активах. Об этом заявил «Известиям» директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров в пятницу, 3 июня.

«Очень большой вопрос в том, насколько такая сделка в целом достижима в нынешних условиях и насколько разблокировка средств будет равноценной», — отметил он.

Ранее в этот же день Евросоюз включил НРД в шестой пакет санкций против России. Также туда попали еще 17 юридических лиц. Депозитарий используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.

Euroclear ограничила операции по счету НРД еще в марте этого года в связи с санкциями Евросоюза против России в ответ на операцию в Донбассе.

Санкции против НРД означают, по сути, приостановку всех операций с иностранными ценными бумагами, которые хранились в депозитарии, начиная от операций купли-продажи и заканчивая получением купонов и дивидендов, рассказал Асатуров. Дивиденды будут приходить и копиться в Euroclear, но не смогут дойти до счетов россиян в НРД, а значит, и воспользоваться ими будет невозможно, отметил он.

«В целом решение ЕС просто подтвердило то, что уже произошло, и в очередной раз подчеркнуло политический мотив в блокировке средств российских инвесторов в ИЦБ. Вероятно, что это еще больше отдаляет потенциальное размораживание активов россиян», — сказал он.

Финансист отметил, что санкции наложили европейцы, а это значит, что схема владения ИЦБ через другие депозитарии, например американские, по-прежнему работает. То есть для операций с ИЦБ через СПБ биржу с хранением в американском депозитарии (DTC) ничего не меняется. Другое дело, что риски покупки ИЦБ через СПБ биржу довольно высоки даже после произошедшего обособления части бумаг, заключил эксперт.

30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. Он отмечал, что система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке», а платежи будут проводить через НРД.

По словам Силуанова, платеж за газ в рублях происходит так: РФ зачисляют валюту, здесь она меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Благодаря этому механизму можно проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру, говорил он.

В Кремле также утверждали, что Россия считает допустимым использование при выплате евробондов схемы, аналогичной расчетам за газ в рублях.