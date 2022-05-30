В Кремле допустили использование схемы оплаты за газ для выплаты по евробондам

Россия считает допустимым использование при выплате евробондов схемы, аналогичной расчетам за газ в рублях. Об этом заявил журналистам в понедельник, 30 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это вопроса Минфина, нужно к Минфину обращаться. Но в целом практика, например, системы оплаты за газ в рублях показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. Почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности», — сказал Песков в ответ на вопрос, насколько проработана такая схема в случае с евробондами.

Ранее в понедельник министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва будет рассчитываться с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях. По его словам, система будет действовать таким же образом, только «в обратном порядке».

Как объяснил Силуанов, платеж за газ в рублях происходит так: России зачисляют валюту, здесь она по поручению покупателя газа меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Благодаря этому механизму можно будет проводить платежи, минуя западную расчетную инфраструктуру.

Платежи будут проводить через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В конце мая Силуанов также сообщал о готовящемся механизме оплаты по евробондам. Он заявил, что в последние годы Министерство финансов предусматривало в условиях выпуска суверенных евробондов опцию выплаты в рублях. По его словам, к 23–24 июня, когда необходимо будет перечислить купонные платежи по долларовым евробондам, Москва подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии властей США.

Помимо этого, глава Минфина высказался насчет заявления Запада о дефолте в России. По его словам, это не имеет никакого отношения к действительности.