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Силуанов ответил на отказ США продлевать лицензию на оплату госдолга РФ

Силуанов: Россия подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Россия к 23-24 июня, когда необходимо будет перечислить купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии властей США. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил 27 мая в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что в последние годы министерство финансов предусматривало в условиях выпуска суверенных евробондов опцию выплаты в рублях.

«Но заимствования, которые были произведены в прошлые годы, не содержали такой нормы, поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве. И, я думаю, что до следующей выплаты, а она произойдет в конце июня текущего года, такой механизм будет подготовлен», — уточнил он.

Комментируя решение Минфина США об отзыве лицензии, которая позволяла России обслуживать внешний долг в долларах, Силуанов отметил, что это «странная мера», так как страны Запада в первую очередь не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги.

«Тем не менее РФ является надежным заемщиком. И всячески демонстрирует это делами. До последнего момента мы платили по своим долгам — как внутренним, так и внешним — и собираемся делать это и дальше. Механизм расчетов предполагается перевести в рубли. Мы в данном случае будем взаимодействовать не с руководством западных стран, а с инвесторами. Для нас это взаимодействие — самое главное», — сказал он.

24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России в условиях санкций. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России.

Силуанов отмечал, что Россия будет пытаться рассчитываться по обязательствам по госдолгу. Он также уточнил, что объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ.

О том, что Вашингтон с большой вероятностью не продлит лицензию обслуживания Россией суверенного долга, заявила 18 мая глава американского министерства финансов Джанет Йеллен.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что страна обладает всеми ресурсами для оплаты внешних долгов.

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