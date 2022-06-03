Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария РФ

Евросоюз (ЕС) включил в шестой пакет антироссийских санкций Национальный расчетный депозитарий (НРД) России и еще 17 юридических лиц. Полный текст документа, где перечислены все попавшие под санкции компании, опубликован 3 июня в «Официальном журнале ЕС».

Свое решение в Евросоюзе обосновали тем, что, будучи центральным депозитарием, он играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Кроме того, в документе указано, что Московская биржа, владеющая НРД, в значительной степени находится под контролем российских властей.

Ранее в этот день стало известно, что Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на нефть. Послы стран Евросоюза утвердили текст юридических документов по новым санкциям против России днем ранее.

Национальный расчетный депозитарий России используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.

В санкционный список ЕС также попали АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», КамАЗ, УАЗ, «Ремдизель» и другие холдинги.

На сегодняшний день антироссийские санкции ЕС включают в себя более 1150 физических лиц и почти 100 учреждений.