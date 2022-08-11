«Тинькофф» выкупил заблокированные в НРД активы россиян

«Тинькофф» первым на российском рынке выкупил иностранные ценные бумаги, которые были заблокированы «вследствие политики зарубежных депозитариев». На эти цели банк направил свыше 500 млн рублей, сообщает его пресс-служба.

По ее данным, активы будут «разблокированы» для 450 тыс. клиентов. Купленные ими зарубежные ценные бумаги были заморожены в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в марте.

Отмечается, что сделка по выкупу бумаг «была совершена на организованных торгах в полном соответствии с законом». Активы выкуплены из биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» по рыночным ценам на дату сделки. На полученные средства фонд приобрел аналогичные бумаги согласно своей инвестиционной декларации, они хранятся непосредственно в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, что минимизирует риски блокировки.

По словам директора «Тинькофф Инвестиций» Дмитрия Панченко, из-за действий европейских организаций активы многих российских инвесторов оказались заблокированы. Поскольку часть активов фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» хранилась в НРД, она тоже попала под блокировку, и эта ситуация сказалась на 450 тыс. пайщиков, добавил он.

«Мы первыми на российском рынке полностью выкупили заблокированные активы. С сегодняшнего дня возобновляются торги фондом «Тинькофф Вечный портфель USD» на Московской бирже, и все пайщики получат доступ к своим активам. Благодаря возобновлению торгов будут разморожены активы на общую сумму более чем 4,5 млрд рублей», — рассказал Панченко.

Перезапуск торгов также позволил восстановить работу долларовой инвесткопилки. Сейчас она есть примерно у 200 тыс. инвесторов, общий объем инвестированных средств превышает 2 млрд рублей.