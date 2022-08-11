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«Тинькофф» выкупил заблокированные в НРД активы россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Тинькофф» первым на российском рынке выкупил иностранные ценные бумаги, которые были заблокированы «вследствие политики зарубежных депозитариев». На эти цели банк направил свыше 500 млн рублей, сообщает его пресс-служба.

По ее данным, активы будут «разблокированы» для 450 тыс. клиентов. Купленные ими зарубежные ценные бумаги были заморожены в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в марте.

Отмечается, что сделка по выкупу бумаг «была совершена на организованных торгах в полном соответствии с законом». Активы выкуплены из биржевого фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» по рыночным ценам на дату сделки. На полученные средства фонд приобрел аналогичные бумаги согласно своей инвестиционной декларации, они хранятся непосредственно в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, что минимизирует риски блокировки.

По словам директора «Тинькофф Инвестиций» Дмитрия Панченко, из-за действий европейских организаций активы многих российских инвесторов оказались заблокированы. Поскольку часть активов фонда «Тинькофф Вечный портфель USD» хранилась в НРД, она тоже попала под блокировку, и эта ситуация сказалась на 450 тыс. пайщиков, добавил он.

«Мы первыми на российском рынке полностью выкупили заблокированные активы. С сегодняшнего дня возобновляются торги фондом «Тинькофф Вечный портфель USD» на Московской бирже, и все пайщики получат доступ к своим активам. Благодаря возобновлению торгов будут разморожены активы на общую сумму более чем 4,5 млрд рублей», — рассказал Панченко.

Перезапуск торгов также позволил восстановить работу долларовой инвесткопилки. Сейчас она есть примерно у 200 тыс. инвесторов, общий объем инвестированных средств превышает 2 млрд рублей.

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