Россия слишком важная и большая страна, чтобы посредством санкций изолировать ее от остального мира. Об этом заявил эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в пятницу, 16 декабря.

«Финансовые санкции не заморозили российскую экономику и не помешали России экспортировать энергоносители. Финансовые санкции не привели российскую оборонную промышленность в тупик. Санкции нарушили глобальные потоки товаров и капитала, а также повысили инфляцию в мире», — написал он в статье для 19FortyFive.

Фарли отметил, что рестрикции начали вредить всем, включая государства, которые их ввели. По его мнению, в будущем финансовое давление на такие государства, как Россия и Китай, может оказаться опасным занятием для США и их союзников.

Ранее в этот день Евросоюз утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций. Решением вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Персональные ограничительные меры европейского блока распространяются также на нескольких россиян, начиная от министров и нескольких губернаторов и заканчивая телеведущими и певцами.

Москва неоднократно говорила об эффекте бумеранга антироссийских санкций. 15 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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