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Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова

ЕС ввел санкции против режиссера Михалкова, музыканта Лепса и телеведущего Корчевникова
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз ввел санкции в отношении режиссера Никиты Михалкова, российского певца Григория Лепса, телеведущего Бориса Корчевникова, дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Карины, а также других россиян. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщается в официальном журнале ЕС.

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Кроме того, в санкционный список попали телеведущая Марина Ким, помощник президента России Максим Орешкин, а также губернаторы Московской, Астраханской, Мурманской, Нижегородской, Тверской, Калужской и Новосибирской областей.

Под новыми рестрикциями оказались и некоторые политические партии РФ, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ. Ряд российских министров, включая министров культуры, просвещения, науки и образования, а также глав Минтруда, МЧС и Минюста также пополнили санкционный список.

Ограничительные меры европейского блока также коснулись российских Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Федеральной службы войск национальной гвардии, Военно-морского флота, Сил специальных операций.

Очередной пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу ранее в этот день. Решением вводится новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ноябре заявил, что введенные в отношении России санкции могут привести к экономической рецессии в Европе. По его словам, западные страны на данный момент уже осознали, что они вводили санкции, пытаясь навредить России, а получилось наоборот.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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