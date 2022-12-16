Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России

Евросоюз 16 декабря ввел очередной пакет санкций в отношении России. Документ, содержащий список новых ограничительных мер, опубликован в официальном журнале ЕС.

Новые меры вступают в силу сразу после их публикации.

Ранее в этот же день совет Евросоюза утвердил новый, девятый пакет антироссийских санкций.

Решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, в том числе связанных с производством беспилотников, а также авиационных двигателей и их деталей.

Еврокомиссия официально представила девятый пакет санкций 7 декабря. В него вошли три банка, около 200 человек, четыре телеканала, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор. Под санкции попали, в частности, предприятия оборонно-промышленного комплекса

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что ответ Москвы на девятый пакет санкций со стороны Евросоюза не заставит себя ждать.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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