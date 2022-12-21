Бельгия разрешила разблокировать часть активов НРД

Бельгия 20 декабря вслед за Люксембургом выдала разрешение на разблокировку до 7 января 2023 года части активов, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза (ЕС) против российского Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщил 21 декабря первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

«Буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг», — рассказал он в ходе лекции в МГИМО.

Сейчас НРД, по словам Чистюхина, постепенно осмысливает, что дает России данное разрешение и какие бумаги можно вывести из-под расчетно-клиринговой системы Euroclear в другие депозитарии, чтобы таким образом российские инвесторы опять получили право распоряжаться данными замороженными активами.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что министерство финансов Люксембурга разрешило временно разморозить часть активов российского НРД, которые оказались заблокированы в рамках антироссийских санкций. Речь идет об активах, ценных бумагах и купонных доходах российских инвесторов, которые зависли в международной финансовой системе Clearstream, зарегистрированной в Люксембурге еще до введения санкций ЕС. Разрешение будет действовать до 7 января 2023 года.

25 октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она добавила, что ЕС предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для конфискации активов.

Ранее, 12 августа, НРД обращался в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене введенных против него ограничений. Депозитарий отмечал, что из-за санкций пострадали российские и иностранные инвесторы.

В июне Евросоюз включил Национальный расчетный депозитарий в шестой пакет санкций против России. Это решение было обосновано тем, что, будучи центральным депозитарием, НРД играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком. Он используется для обслуживания ценных бумаг, включая российский госдолг.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начатой Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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