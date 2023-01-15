В ДНР заявили о попытках Украины создать новый гаубичный дивизион с помощью США

На Украине пытаются с нуля создать гаубичный дивизион вместо нескольких уничтоженных. Этим объясняется наличие в новом пакете военной помощи США 18 самоходных гаубиц и 18 грузовых автомобилей, рассказали 15 января в Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Числа характерные, речь идет о комплектовании гаубичного дивизиона с нуля. Фактически какой-то из дивизионов или даже несколько выбиты настолько, что легче свести остатки личного состава в новое подразделение, чем восстанавливать старое. И поставить полный комплект вооружения и техники», — рассказал представитель НМ в беседе с ТАСС.

По его словам, поставка стала необходимой для возмещения того, что было уничтожено при работе по огневым позициям и по складам ракетно-артиллерийского вооружения.

США 6 января сообщили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $3 млрд, который включает в себя 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, стрелковое оружие, амуниция, запчасти и др.

Более того, стало известно, что Вашингтон впервые поставит Киеву 18 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) и машины снабжения их боеприпасами, а также зенитные ракеты класса «поверхность – воздух» с радиолокационным наведением RIM-7 Sea Sparrow.

Посол России в США Анатолий Антонов в тот же день указал, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям». По его словам, из-за этого украинские радикалы чувствуют свою безнаказанность.

Кроме того, по оценкам немецкого аналитика Ульриха Шпека, поставки новых вооружений Киеву странами Запада говорят об их намерении поддерживать конфликт, а не способствовать его мирному разрешению в течение года.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-а обстрелов со стороны ВСУ.

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