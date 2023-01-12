Ищет милиция: две эмиграции и одно воскрешение Аркадия Бабченко*

12 января МВД России объявило в международный розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Статья УК, по которой предъявлены обвинения, в материалах не указана. «Известия» собрали наиболее громкие и запомнившиеся события из жизни Бабченко.

За что МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко

Информация о том, что бывший российский журналист и блогер объявлен в международный розыск, появилась в базе данных МВД в четверг, 12 января. В карточке не указаны статья УК и фото разыскиваемого, однако Ф.И.О., а также место и дата рождения совпадают с данными блогера.

Аркадий Бабченко — известный в прошлом российский журналист, писатель и активист, который с 2014 года регулярно публикует агрессивные русофобские высказывания. Родился в Москве в 1977 году. Принимал участие в обеих чеченских войнах, уволился в звании старшины запаса. Это звание использовал в качестве ника в некоторых соцсетях. В автобиографии на «Снобе» описал этот период так: «Принимал участие в «восстановлении конституционного строя» на территории Республики Чечня. Служил в войсках связи. Что говорили — делал, куда приказывали — шел, что вешали — нес, на что сажали — ехал, во что показывали — стрелял. Хотя толку от этого не было никакого. Обошлось без ранений и наград».

С 2000 года Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», а с 2005-го — «Новой газеты», вел на ТВ популярные программы «Забытый полк», «Армейский магазин» и «Постскриптум». Автор двух книг, «Алхан-Юрт» и «Война», а также рассказов «Десять серий о войне». Освещал с антироссийских позиций конфликт 2008 года в Грузии, конфликт 2014 года на Донбассе и боевые действия в Сирии. Талант Бабченко как военного журналиста 2000-х и автора книг о войне отмечали даже те читатели и коллеги, кто был с ним идеологически абсолютно не согласен.

Ищет милиция Аркадий Бабченко в московском аэропорту Шереметьево, 2013 год Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В 2012 году во время митингов на Болотной площади против Бабченко возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. Начиная с 2014 года Бабченко позволял себе всё более жесткие и провокационные высказывания в адрес России. С этого момента ни один его пост не обходился без агрессивных и иррациональных обвинений в адрес России и ее граждан. В 2020 году за это был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. «Он как-то совершенно иррационально ненавидел Россию, инфернально-уничижительно относился к своим согражданам. В какой-то момент у него что-то переключилось в голове и он начал ненавидеть страну так, как немногие ее ненавидят», — прокомментировал деятельность журналиста последних лет военкор КП и член СПЧ Александр Коц.

В 2017-м активист покинул Россию и, недолго пожив в Праге и в Израиле, на два года осел в Киеве. В 2019 году, после прихода к власти Зеленского, уехал с Украины, но обещал вернуться, когда в Киеве «станет жарко». Правда, до сих пор обещания своего не сдержал. Сообщалось, что активист переехал в Израиль, но уже спустя месяц он заявил о своем выдворении из этой страны и запрете на работу. Тем не менее, по неподтвержденным данным, в настоящее время Бабченко живет в Израиле.

От поездки на танке до розыгрыша СБУ: самые известные высказывания и поступки Бабченко

Бабченко известен и тем, что предлагал свои репортажи самым разным средствам массовой информации, любой направленности — от прозападных до патриотических. Работая на Украине, регулярно выступал с антироссийскими заявлениями, в частности, в 2017 году обещал вернуться в Москву на броне американского танка Abrams после победы НАТО.

После катастрофы летевшего в Сирию Ту-154, в которой погибла большая часть Академического ансамбля имени Александрова и известный врач Елизавета Глинка (Доктор Лиза), Бабченко написал, что не испытывает к погибшим ни малейшего сочувствия. Резко и необоснованно высказывался о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и в «некрологе» на смерть Олега Табакова призывал не скорбеть об актере и режиссере, «потому что он поддерживал войну в Донбассе». Тогда высказывания Бабченко смутили даже некоторых его украинских работодателей.

Ищет милиция Ситуация у посольства РФ в Киеве после новости о покушении на журналиста Аркадия Бабченко, 2018 год Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny

Самой громкой скандальной историей стала инсценировка «убийства» Бабченко в Киеве в 2018 году, которую он устроил совместно со Службой безопасности Украины (СБУ). Больше суток убийством журналиста возмущался весь мир — после чего он вновь появился на публике, рассказав, что инсценировка была ловушкой для организаторов настоящего покушения, якобы организованного российскими спецслужбами. Сам Бабченко не смог внятно объяснить коллегам, зачем понадобилась инсценировка. В России эту выходку сочли профессиональным самоубийством и развесистой клюквой, а международные организации, в том числе Международная федерация журналистов (МФЖ), назвала это пропагандистской операцией и цирком. Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил на конференции ОБСЕ, что Украина находится на первом месте по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов, а глава НАТО Йенс Столтенберг счел, что украинская инсценировка может подорвать доверие к свободным СМИ.

Спустя месяц после «убийства» пранкеры Вован и Лексус разыграли главу СБУ от имени Бабченко. В диалоге тот называл активиста Костей. Сайт kp.ru предположил, что это может быть его псевдонимом в СБУ.

«А вот мой Яндекс-Кошелек» — как фраза Аркадия Бабченко стала мемом

На следующий день после «воскрешения» Бабченко опубликовал пост в Сети, надолго ставший мемом у пользователей. Заявив, что он жив, активист попросил у читателей денег со словами «Вот мой Яндекс-Кошелек». В ответ компания потроллила блогера, напомнив пользователям о том, как работает право наследования денег в сервисе, если с владельцем «что-то случилось».

Это не единственный случай после отъезда из России, когда активист просил читателей перевести ему деньги на российскую карту сразу после публикации очередного русофобского высказывания. Продолжил рассчитывать на донаты Бабченко и после переезда в Израиль, особенно после того, как в России его внесли в список экстремистов и автоматически ограничили денежные переводы.

Ищет милиция Журналист Аркадий Бабченко в редакции крымско-татарского канала АТ, май 2018 года Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В начале 2022 года «Известия» опубликовали серию материалов о тех, кто развязывал войну против Донбасса. В списке — политики и чиновники, известные певцы и артисты, а также бывшие работники СМИ России, вставшие на службу киевского режима. Первый среди них — военкор и писатель Аркадий Бабченко.

* Аркадий Бабченко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов