Слова и дело: чем закончится для Смольянинова скандал с интервью западным СМИ

Актер Артур Смольянинов может быть приговорен в РФ к реальному сроку лишения свободы — после скандального интервью об истинном отношении к России звезде «9 роты» грозит до пяти лет колонии, объяснили «Известиям» юристы. Бывшие коллеги артиста по театру «Современник» либо отказываются комментировать откровения экс-партнера, либо не скрывают своего возмущения. Депутаты Госдумы уже предлагают разместить специальную маркировку на фильмах с участием Смольянинова, а сам он не исключает невыхода в РФ картин, в которых успел сняться. Публикация беседы российского актера с одним из латвийских СМИ вызвала столь бурную реакцию, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В том, чем может обернуться для артиста эта история, разбирались «Известия».

«Под действие закона он уже подпадает»

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Статья, по которой начато производство не уточнялась.

— Речь идет о дискредитации вооруженных сил, и сейчас актеру грозит серьезное наказание, т.к. ранее он уже привлекался Гагаринским районным судом Москвы к административной ответственности по ст.20.3.3 КоАП РФ (штраф 30 тысяч рублей), — пояснил «Известиям» управляющий партнёр адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев. — При этом уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности наступает если подобные действия повторятся в течение года, и тут последует уже наказание по ст. 280.3 УК РФ. Санкция за подобные действия предполагает лишение свободы до пяти лет. Так как актер уже ранее привлекался к административной ответственности и при этом не являлся на суд, вероятно, этот раз дело также рассмотрят заочно.

Депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в беседе с «Известиями» заявил, что считает Смольянинова предателем. Человек, игравший в «9 роте», отрекся от своей страны и, значит, большинства своих ролей, говорит парламентарий. Но те, кто создавали фильмы и сериалы, в которых он снялся, по мнению Гусева, не должны от этого страдать. Депутат предлагает подойти к деяниям Смольянинова и ему подобных радикально .

Вред слов1 Кадр из фильма «9 рота» Фото: Арт Пикчерс Студия/Art Pictures Studio

— По закону, перед сценами курения в фильмах зрителя предупреждают о вреде употребления табака. В материалах для СМИ и блогов от иноагентов — ставят ссылку об истинной их сущности, — напомнил парламентарий. — Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений.

Как именно следует маркировать, Гусев предложит подумать коллегам в Госдуме.

— А пока есть нормы Уголовного и Гражданского кодексов Российской Федерации, — сказал депутат. — Смольянинов, например, уже попадает под их действие.

Когда-то Галина Волчек приняла Артура в труппу легендарного «Современника». Сейчас бывшие коллеги отказываются комментировать антироссийские высказывания партнера по сцене.

— Без комментариев. Тем более, по телефону я не даю интервью. Бред комментировать не буду, — сказал «Известиям» народный артист России Сергей Гармаш.

Заслуженный артист России Василий Мищенко, посмотрев интервью Смольянинова иностранцам, оказался более многословен.

Вред слов2 Артур Смольянинов на открытии нового 61-го театрального сезона в Московском театре «Современник», 2016 год Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Сидят два никому ненужных, одиноких человека — актер и журналист — без Родины, на чужбине. И радуются: какое счастье, что они смогли покинуть ненавистную страну, её народ и её президента. — сказал Василий Мищенко «Известиям». — Но Россия сейчас стала другой. Она вас и не помнит и знать не желает. Очень хорошо, что вас тут нет. Если вы смелые в помыслах, то и поступки должны быть у вас такие же. В руки автоматы — и в украинские окопы, воевать. Поступки, а не чесание языком определяют человека. А вы сидите в Прибалтике, под кофеёк рассуждаете, что будет с Россией. Россия была и будет, только без вас.

Смольянинов в интервью обронил фразу, что фильмы, в которых он успел сняться до отъезда, могут не выйти на экраны. Судя по послужному списку, в нем числится картина «Ветер» режиссера Сергея Члиянца. Ранее СМИ сообщали о завершении съемок драмы. Подтверждающая информация была и на портале «Кинопоиск». Тогда в списке актеров Смольянинов числился. Но, как выяснилось, в фильме зритель его не увидит.

— Артур Смольянинов в нашем фильме не снимался, — сказали «Известиям» в кинокомпании «Алюжн Медиа». — На сайте неверная информация. Юлия Пересильд, которая там заявлена, тоже не играет в нашем фильме.

Из кино — на кастинги

Год назад Артур Смольянинов снимался в картине Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву», играл православного священника отца Владимира, который во время Великой Отечественной войны доставляет чудотворную икону в столицу. А уже в сентябре 2022-го актер покинул Россию — с прицелом на Голливуд.

Ожидать получения американской визы он решил в Латвии, где быстро нашел поддержку в лице ранее покинувших Россию коллег. Но приглашать в кино актера, судя по всему, не торопились: по признанию самого Смольянинова, он стал даже ходить по кастингам, чего до этого в России никогда не делал. Теперь снимается в клипах и роликах.

Вред слов3 Кадр из фильма «Мария. Спасти Москву» Фото: Хорошо Продакшн

Еще в Латвии он начал вести переговоры с иноагентом Дмитрием Быковым. Вместе они решили возродить проект «Гражданин поэт». Смольянинова при этом интересовало, не против ли будет Михаил Ефремов. Отбывающий срок артист, видимо, возражать не стал: Артур уже строит планы на гастроли с проектом Быкова, для него даже переделали песню «Темная ночь».

В декабре в сети появились плоды творчества Смольянинова и ранее покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Парочка снялась в клипе Максима Покровского из «Ногу свело». Песня «С Новым годом, сынок» носит явно русофобский контекст, что еще больше разогрело интерес к Смольянинову в Прибалтике. 8 января в сети появилось интервью артиста , которое он дал изданию «Новая газета. Европа» (внесено Минюстом в РФ в список СМИ — иностранных агентов). Досталось в ходе беседы даже той самой картине Веры Сторожевой: Смольянинов сообщил, что чувствует вину за это перед «братьями».

«Представляешь, я ​— живой!»

Прошелся Смольянинов и по Ивану Охлобыстину, который поддержал СВО и регулярно бывает в Донбассе. Напомним, Охлобыстин — крестный отец Артура, в крещении получившего имя Лонгин. «Был такой святой воин. Римский центурион, пронзивший Христа копьём. Избавивший от мук Спасителя», — объяснял Иван в соцсетях. А вот его крестник, когда разговор зашел о выступлении Охлобыстина на Красной площади: «Он лицедей. Для него это игра, его познание мира. Нес околесицу. Ну фрик, шут. Он попал в резонанс со временем и стал необходим».

На вопрос, не исключает ли он возможности пойти воевать за Украину, актер с уверенностью ответил: «Безусловно. Если бы я пошел, то только на стороне Украины. На стороне моих братьев, на которых напали другие мои братья».

Следом досталось и партнеру по съемкам в «9 роте» актеру Сослану Фидарову, который сейчас находится на фронте. «С высокой долей вероятности его уже нет», — заявил Смольянинов, добавив, что не может представить, как Фидаров некогда учился в театральном вузе, читал Чехова, а теперь надел военную форму. И признался, что стрелял бы в него: «Без всякого сомнения. Сначала мы решим все на поле боя».

Вред слов4 Иван Охлобыстин и Артур Смольянинов в сериале «Ростов» Фото: Телекомпания НТВ

Узнав об этом, заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил Артуру в видеообращении.

— Артур, ты представляешь, я ​— живой! И все те знакомые, которые сказали тебе, что я погиб, они тебя обманули. Я посмотрел твои интервью. По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь, только потому, что на поле боя тебя никогда не будет.

А еще Фидаров передал привет Смольянинову от Мамая, Алексея, Никиты, Магомеда, Ахмеда, Алана и от всех тех ребят, которые не вернутся больше домой.

Заявление о том, что Смольянинов готов встать под ружье ВСУ, удивило и генерального директора Мосфильма Карена Шахназарова.

— Если он собирается воевать на стороне Украины — ну что, ну пусть воюет, — сказал РЕН ТВ Карен Шахназаров. — Что можно еще сказать — сошел с ума человек. Видимо это его позиция, с которой он жил, а сейчас она проявилась.

Вред слов5 Артур Смольянинов на концерте в рамках Московского фестиваля «Книги России» на Красной площади, 2015 год Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Режиссер не думает, что вообще имеет смысл придавать значение тому, что сказал Смольянинов.

— Кто он такой? Он что-то сделал, какое-то значение имеет в российской культуре? Большая часть публики и не знает, кто такой Смольянинов, поверьте мне. Это вообще никто , — добавил Карен Шахназаров.

«Это сжигание мостов»

Манера Смольянинова общаться, держа руки в карманах кофты, многим показалась странной. «Известия» обратились за разъяснениями к психологу.

— Это может быть все что угодно, от экземы до тремора, но я бы предположил, что держать руки в карманах это — хамство, — сказал руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья» Сергей Ениколопов. — Скорее всего, он дурно воспитан. Но больше настораживает то, что он говорит. Это — типичная истерическая реакция . Психотип актера таков: «На чужих похоронах — покойником, на свадьбе — женихом. Главное, чтобы в центре внимания». Можно обратиться к школьной классике: «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!».

Психолог отметил, что актер выглядит закомплексованным человеком.

Вред слов6 Артур Смольянинов во время церемонии вручения премии «Своя колея», 2013 год Фото: ТАСС/Сергей Карпов

— Со всем этим преодолением собственных недостатков — гипертрофированность своей роли в обществе, — говорит специалист. — Эпатаж, чтобы обратили внимание. Когда ты уехал, это — метод адаптации, приспособления. И, одновременно, сжигание мостов. Ты льешь воду на мельницу врага.

При этом, судя по интервью, Смольянинову все равно, что думают о нем коллеги. По собственному признанию, ему плевать и на то, в какой форме останется Россия.