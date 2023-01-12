МВД РФ объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко

МВД России объявило в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов). Информация об этом появилась в базе ведомства 12 января.

Отмечается, что основанием для розыска стало обвинение по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Другие подробности не указываются.

Бабченко известен инсценировкой своей смерти в мае 2018 года, которую он устроил совместно со службой безопасности Украины (СБУ).

Сначала СМИ, а затем и украинские власти сообщили, что Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об «убийстве» журналиста была частью спецоперации сотрудников правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Действия Бабченко и украинских властей осудили в России, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала это пропагандистской операцией и цирком.

Также Бабченко периодически критикует Россию, поддерживая силовую операцию Киева в Донбассе.