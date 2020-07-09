Росфинмониторинг внес журналиста Бабченко в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году, в перечень террористов и экстремистов.

Соответствующая запись появилась в четверг, 9 июля, на сайте Росфинмониторинга.

Бабченко — оппозиционный журналист, военный корреспондент, писатель и издатель. В феврале 2017 года он сообщил, что временно покинул Россию в связи с якобы угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.

Бабченко известен инсценировкой своей смерти в мае 2018 года, которую он устроил совместно с СБУ 29 мая. Сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в украинской столице.

На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что информация об «убийстве» журналиста была частью спецоперации сотрудников правоохранительных органов, направленной на предотвращение покушения на журналиста, сообщает телеканал «360».

Действия писателя и украинских властей осудили в России, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала это пропагандистской операцией и цирком.

В ноябре 2019 года Бабченко заявил, что покидает Украину из-за несогласия с политикой ее властей, сообщает «Федеральное агентство новостей». Он также заявил, что собирается жить в Израиле. 18 декабря 2019 года он рассказал, что его выдворили из Израиля.