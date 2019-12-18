Бабченко рассказал о своем выдворении из Израиля

Журналист и писатель Аркадий Бабченко рассказал, что его выдворили из Израиля. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 18 декабря.

«А меня таки выдворили из Израиля. Казалось бы, стандартная процедура. Пока подаешь документы — нет вида на жительство — нет вида, нет разрешения на работу — нет разрешения, нет работы», — написал журналист.

Он посетовал, что запрет на работу и угроза депортацией в итоге закончились выдворением. «Всё по канонам. Классика жанра. Как перестать орать, а?» — добавил он.

Бабченко с иронией высказался на тему своего выдворения из этой страны, заявив, что «жизнь опередила мечту», а «мем стал реальностью», пишет «Газета.ру».

В начале ноября публицист написал в своем Facebook, что давно обещал «свалить» с Украины, если на выборах президента в этой стране победит кандидат, с которым он не согласен. После того как журналист покинул Украину, он сообщил в интервью израильскому телевидению, что теперь будет жить в Израиле.

Позже Служба безопасности Украины (СБУ) в ответ на запрос агентства «Украинские новости» отказалась сообщить информацию о том, снята ли государственная охрана с уехавшего в Израиль Бабченко.

Бабченко известен инсценировкой своей смерти в мае 2018 года, которую он устроил совместно с СБУ. Действия писателя и украинских властей осудили в России, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала это «пропагандистской операцией» и цирком.