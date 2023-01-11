Песков заявил о готовности РФ делать всё для обеспечения своих интересов на энергорынке

Любые рестрикционные меры будут встречать противодействие, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о действиях России в случае установления двух ценовых потолков на российские энергоресурсы со стороны стран G7 («большой семерки»).

«Россия будет делать всё, чтобы обеспечить свои интересы», — отметил он.

По его словам, Россия «будет балансировать свои интересы», и рынок позволяет это делать.

Накануне Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило, что страны «большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Так, по информации агентства, коалиция G7 стремится установить в феврале один предельный уровень цен для продуктов, которые торгуются с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой.

В тот же день эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» выразил мнение, что даже в случае введения двойного потолка цен Москва сможет справиться с санкционным давлением Запада. Как он уточнил, справиться с ограничениями поможет правильно выстроенная логистика поставок энергоресурсов.

Ранее, 25 декабря, глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ принципиально не будет поставлять нефть по ценам, установленным западными странами.

До этого, с 5 декабря, начало действовать эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз (ЕС). Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости энергоресурса из России, который поставляется морским путем, на уровне $60 за баррель.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.