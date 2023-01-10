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Reuters сообщил о планах стран G7 установить два потолка цен на российскую нефть
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Reuters сообщил о планах стран G7 установить два потолка цен на российскую нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Страны «большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом агентство Reuters сообщает во вторник, 10 января, со ссылкой на представителя G7.

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«Коалиция «большой семерки» (G7) будет стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты в феврале: один — для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой», — говорится в тексте.

По данным агентства, введение ценового потолка на российские нефтепродукты сложнее, чем ограничения стоимости сырой нефти, поскольку зачастую цены на них зависят от того, где их покупают, а не где производят, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 25 декабря, глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, установленным Западом, передает RT.

Ранее, 8 декабря, глава Минфина указывал, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой и Россия готовит на нее ответную реакцию. При этом он добавил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для всего мирового рынка.

В этом же месяце вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в ответ на потолок цен Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. В связи с этим, добавил он, РФ готова пойти на сокращение добычи нефти, которое в начале следующего года может составить 5–7%.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель, сообщается на сайте kp.ru.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.

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