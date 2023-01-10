Reuters сообщил о планах стран G7 установить два потолка цен на российскую нефть

Страны «большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом агентство Reuters сообщает во вторник, 10 января, со ссылкой на представителя G7.

«Коалиция «большой семерки» (G7) будет стремиться установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты в феврале: один — для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой», — говорится в тексте.

По данным агентства, введение ценового потолка на российские нефтепродукты сложнее, чем ограничения стоимости сырой нефти, поскольку зачастую цены на них зависят от того, где их покупают, а не где производят, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 25 декабря, глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, установленным Западом, передает RT.

Ранее, 8 декабря, глава Минфина указывал, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть является нерыночной мерой и Россия готовит на нее ответную реакцию. При этом он добавил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для всего мирового рынка.

В этом же месяце вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в ответ на потолок цен Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. В связи с этим, добавил он, РФ готова пойти на сокращение добычи нефти, которое в начале следующего года может составить 5–7%.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель, сообщается на сайте kp.ru.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения.