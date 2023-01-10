Эксперт оценил вероятность введения странами G7 двойного потолка цен на нефть РФ

Даже в случае введения странами G7 двойного потолка цен на российские нефтепродукты, Москва сможет справиться с санкционным давлением Запада. Такое мнение во вторник, 10 января, в беседе с «Известиями» выразил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, справляться с очередными ограничениями России поможет правильно выстроенная логистика поставок энергоресурсов.

«Если Россия возьмется за голову, то на горизонте нескольких лет сможет выстроить свою логистику поставок с использованием своих судоходных и страховых компаний. И в этом плане какая разница, какие ограничения введут европейские страны — мы будем все меньше и меньше пользоваться европейскими перевозчиками и страховщиками. А что касается поставок в сами западные страны — там же эмбарго введено самими западными странами», — пояснил Митрахович.

Эксперт указал на попытки Запада сделать вид, что его санкционный поток против России усиливается.

«Если Россия научилась продавать со скидкой, то «мы сделаем так, чтобы наши перевозчики или страховщики, если они перевозят нефть, продающуюся с большой скидкой, они должны не обслуживать сделку». Грубо говоря, это попытка уменьшить потолок. Он просто называется двойным, а по сути речь идет о дальнейшем закручивании гаек, понижения ценовой планки. И они объявили об этом уже давно», — добавил он.

Как полагает Митрахович, Запад будет утверждать, что потолок понизится, а для части сделать станет еще ниже и будет снижаться в дальнейшем. В связи с этим специалист считает, что единственным ответом на это в долгосрочном плане может быть постепенное создание своей инфраструктуры.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на представителя G7 сообщило, что страны «большой семерки» намерены установить два потолка цен на российские нефтепродукты. Уточняется, что коалиция G7 стремится установить в феврале один предельный уровень цен для продуктов, торгуемых с премией к нефти, а другой — для тех, которые торгуются со скидкой.

25 декабря глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, установленным Западом.

До этого, 23 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в ответ на потолок цен Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. В связи с этим, добавил он, РФ готова пойти на сокращение добычи нефти, которое в начале следующего года может составить 5–7%.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС). Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергоресурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.