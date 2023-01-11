Корреспондент «Известий» рассказал о ходе строительства в Мариуполе

В Мариуполе полным ходом идет стройка и генеральная уборка. С помощью подрядных организаций со всей России местные власти избавляются от следов боевых действий, от которых пострадал город. Об этом рассказал 11 января корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

По словам журналиста, на многих улицах города вместо домов — огромные кучи строительного мусора, но строители уверяют, что очень скоро на их месте появятся новые дома, так как с помощью подрядных организаций со всей России местные власти избавляются от следов ожесточенных боев, а строители работают по 10 часов в сутки.

«Главная примета того, что город всё-таки оживает и в него возвращаются люди, — это надписи на квартирах. Я здесь, мы дома, стучите. Хотя по внешнему виду двери сложно представить, что там кто-то может жить», — признался корреспондент.

Светлана Найденова рассказала, что еще совсем недавно в ее жилище не было ни окон ни дверей, а кактус, едва не замерз на подоконнике. Теперь жизнь налаживается. На кухне есть газ, в оконных проемах — новые рамы. Хотя новые батареи пока холодные.

Центральные районы города во время боевых действий пострадали сильнее. По словам мэра Мариуполя Константина Иващенко, это произошло оттого, что ВСУ в свое время устроили здесь линию обороны.

«Есть такие дома, которые конечно же будут демонтироваться. Но при этом будет возводиться и фотографироваться фасад. Фасады будут восстанавливаться в прежнем стиле», — пообещал мэр.

7 января «Известия» показали, как проходит рождественская служба в Свято-Покровском храме в Мариуполе. Прихожане рассказали, что, несмотря на всё происходящее, они продолжают надеяться и верить в лучшее.

Накануне, 6 января, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что вице-премьер России, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во время посещения Мариуполя заверил в обязательном восстановлении работы Азовского судоремонтного завода и порта.

В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что города Донбасса будут восстановлены за 2–3 года силами 60 тыс. строителей при поддержке регионов.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого в период с 23 по 27 сентября там прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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