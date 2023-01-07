Рождественская служба прошла в Свято-Покровском храме в Мариуполе

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 7 января показал, как проходит рождественская служба в Свято-Покровском храме в Мариуполе.

Прихожане рассказали, что несмотря на всё происходящее, они продолжают надеяться и верить в лучшее.

«Это главный праздник у нас — Рождество, а потом будет Пасха. Это два самых главных праздника в нашей жизни. Надеемся на Бога, просим у Бога помощи», — рассказала местная жительница Ирина Журавлева.

Жители Мариуполя также приходят в храм и для того, чтобы поставить свечи за погибших родных.

«Я просто пришла… У меня сын погиб перед воротами, разорвало, и дом сгорел. Но я всё равно пришла, ведь праздник. Я чувствую, душа — вечна, он (сын. — Ред.) со мной. Я чествую праздник, это хорошо. Просто душа его где-то летает, он меня видит, а я его не вижу. Пришла, поставила ему свечку», — поделилась местная жительница Инна Клочко.

Ранее в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что церковь скорбит обо всех погибших и пострадавших в конфликте на Украине. Также патриарх Кирилл выразил благодарность священникам и волонтерам, которые помогают раненым и нуждающимся, навещают пациентов в госпиталях, отправляют им необходимые вещи, лекарства и продукты.

Накануне патриарх Кирилл начал праздничное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. В соборе присутствуют представители руководства Московской епархии, политические и общественные деятели, а также простые прихожане.

В канун праздника папа римский Франциск поздравил всех верующих, отмечающих Рождество 7 января. По его мнению, рождение Иисуса Христа вселяет надежду на конкретные шаги, которые смогут положить конец боевым действиям на Украине и привести к миру. Глава католической церкви призвал всех христиан помолиться о приближении этого дня.