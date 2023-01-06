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Папа римский призвал к миру на Украине в ходе поздравления с Рождеством

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Фото: TASS/Zuma
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Папа римский Франциск поздравил верующих, которые празднуют Рождество 7 января, и в ходе обращения на площади Святого Петра призвал к миру на Украине.

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«Передаю искренние поздравления Восточным церквям, и католическим, и православным, которые завтра будут отмечать Рождество Христово», — сказал он.

Понтифик отметил, что рождение Иисуса Христа вселяет надежду на конкретные шаги, которые, по словам папы римского, смогут положить конец боевым действиям и привести к миру.

«Будем много молиться за мир на Украине», — добавил он.

Ранее, 5 января, президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января. Москва также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество. Однако украинская сторона отвергла призывы к перемирию.

17 декабря папа римский также выступал с предложением перемирия, но имел в виду период празднования католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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