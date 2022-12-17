Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество

Папа римский Франциск сообщил, что хотел бы получить в подарок на Рождество «немного мира». Таким образом он ответил на вопрос испанской газеты ABC 17 декабря.

«Немного мира. Сколько в мире войн! Тот конфликт, который сейчас на Украине, касается нас больше всего. Но давайте вспомним Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже 13 лет», — отметил понтифик.

В свою очередь, говоря о своей работе, самым сложным Франциск назвал невозможность гулять по улицам и вспомнил, как раньше он свободно передвигался в Буэнос-Айресе и пользовался общественным транспортом.

Также он сообщил, что его заряжает энергией общение с людьми.

«Поэтому я не отменил ни одной коллективной аудиенции в среду. Но я скучаю по прогулкам по улице», — поделился он.

15 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Ватикан по дипломатическим каналам принес извинения за высказывания папы римского Франциска о бурятах и чеченцах. Дипломат добавила, что инцидент можно считать исчерпанным.

28 ноября понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, 30 ноября заявил, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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