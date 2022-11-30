Кадыров ответил папе римскому на заявления о жестокости чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 30 ноября, ответил на высказывание папы римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов.

Ранее понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры — недавние расстрелы безоружных российских военных», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что чеченцы руководствуются религией, поэтому «не начинают бой без предложения мира». Также он указал, что про их отношение к пленным могут рассказать сами украинские боевики.

«И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», — добавил глава Чечни.

Он обратил внимание, что в рядах бойцов «нет ни одного алкоголика или наркомана», а каждый из них глубоко религиозен.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского Франциска о «жестокостях» участников специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Комментируя высказывание понтифика, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что оно демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. Она напомнила, что два десятка лет назад звучали слова, что славяне «мучают народы Кавказа». Теперь звучат обратные заявления, обратила внимание дипломат.

Накануне, 28 ноября, стало известно, что папа римский Франциск заявил о желании совершить визит в Москву и Киев. Также он отметил, что работает над списками заключенных — как гражданских, так и военнопленных.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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