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Захарова назвала запредельным извращением слова папы римского о чеченцах и бурятах
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Захарова назвала запредельным извращением слова папы римского о чеченцах и бурятах

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Заявления папы римского Франциска о чеченцах и бурятах демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совете Федерации.

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Она напомнила слова понтифика в интервью американским СМИ, где тот назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Папа римский также подчеркнул, что «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — сказала Захарова.

Она напомнила, что два десятка лет назад звучали слова, что славяне «мучают народы Кавказа». Теперь звучат обратные заявления, обратила внимание дипломат.

«Это же надо быть извращенцами истины», — заключила представитель МИД РФ.

Ранее в понедельник стало известно, что папа римский Франциск заявил о желании совершить визит в Москву и Киев. Также он отметил, что работает над списками заключенных, как гражданских, так и военнопленных.

В этот же день глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что папа римский Франциск готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

В октябре папа римский призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев проводит военную операцию с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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