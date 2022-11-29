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Посол РФ выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о бурятах

Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского Франциска о «жестокостях» участников специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом он сообщил «РИА Новости» во вторник, 29 ноября.

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«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — сказал Авдеев.

Ранее понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине». Папа римский также подчеркнул, что «если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает».

Комментируя это высказывание, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что оно демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. Она напомнила, что два десятка лет назад звучали слова, что славяне «мучают народы Кавказа». Теперь звучат обратные заявления, обратила внимание дипломат.

Накануне, 28 ноября, стало известно, что папа римский Франциск заявил о желании совершить визит в Москву и Киев. Также он отметил, что работает над списками заключенных — как гражданских, так и военнопленных.

Тогда же глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что папа римский Франциск готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее, в октябре, папа римский призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев проводит военную операцию с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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