Папа римский призвал Москву и Киев перейти к переговорам

Папа римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского перейти к мирным переговорам. С этим призывом он выступил 2 сентября в ходе своей речи перед началом традиционного воскресного обращения к верующим.

«Во имя Господа и человечества возобновляю призывы к немедленному прекращению огня, отложив оружие и приняв условия для мирных переговоров, которые предлагали бы решения, основанные не на силе, а согласованные, справедливые и стабильные, основанные на священном уважении ценности человеческой жизни, а также суверенитета и территориальной целостности каждой страны, как и уважения прав меньшинств и их законных опасений», — сказал Франциск.

В частности, Зеленского папа римский призвал быть открытым к серьезным предложениям мира, а «всех остальных представителей международного сообщества» призывал «сделать всё, что в их силах, чтобы положить конец боевым действиям, не вступая в опасную эскалацию и поддерживая диалог».

Ранее, 28 сентября, глава Римско-католической церкви во время встречи со своими собратьями из ордена иезуитов в Казахстане заявил, что конфликт РФ и Украины спровоцирован внешними факторами, это мировая война.

16 сентября папа римский Франциск критически высказался о Западе, заявив, что тот сейчас не может быть показательным примером. Также он отметил, что Европе нужно вернуться к основополагающим ценностям, а не помогать другим странам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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